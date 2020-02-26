شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يكشف سبب وصول الفريق إلى القاهرة مبكرًا.. وسبب إقامة لقاء العودة عصرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد خالد على، المنسق الإعلامي لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، إن ظروف حجز الطيران وراء وصول الفريق إلى القاهرة مبكراً، قبل مواجهة النادي الأهلي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة، بحضور 30 ألف مشجع.

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وأضاف المنسق العام لصن داونز، في مداخلة تليفونية عبر قناة أون سبورت: «وصلنا مبكرا بسبب ظروف الطيران، حجزنا على الطيران المصري ومواعيد الطيران فرضت علينا الحضور في هذا الموعد حتى نحصل على قدر كاف من الراحة».

وعن غيابات الفريق أمام الأهلي بسبب الإصابة، علق قائلًا: «حضرنا ومعنا 26 لاعبا، مولينا وأفونسو لم يحضرا معنا.. كذلك يوجد موسى قلب الدفاع يعاني من شد والظهير الأيسر يعاني من إصابة وطبيب الفريق سيحدد موقفهما.. باقي الـ26 لاعب جاهزين من ضمنهم الحارس أونيانجو».

وردًا عن سبب لعب مباريات الفريق عصرا، قال: «عندما كشفت السبب الموسم الماضي تعرضت للسخرية ولكني سأقول مرة أخرى.. نعاني من انقطاع التيار الكهربائي باستمرار ولا يوجد مولد كهربائي بالملعب ولذلك نتجنب حدوث أي أمر محرج أثناء المباراة.. بالإضافة إلى انها ميزة لنا ومن حقنا استخدامها.. مثلما تلعب الفرق العربية ليلًا في رمضان».