شكرا لقرائتكم خبر عن راحة لثلاثي الزمالك من التدريبات.. ومحاولات لتجهيز حازم أمام لمواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

منح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد عواد ويوسف إبراهيم «أوباما» وإمام عاشور لاعبي الفريق، راحة من التدريبات الجماعية المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، من المقرر أن ينتظم الثلاثي في التدريبات غدا بشكل طبيعي.

كما واصل حازم إمام، قائد الفريق، التدريبات التأهيلية خلال المران بسبب الإجهاد الذي يعاني منه في الفترة الأخيرة.

ويؤدي اللاعب تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه لمباراة الزمالك المقبلة أمام الترجي التونسي والمقرر لها الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، في ذهاب دور الثمانية «ربع النهائي» لبطولة دوري أبطال أفريقيا.