شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعى الرئيس الأسبق حسني مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قامت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، والعاملون بالاتحاد وفروعه، بنعي الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية أمس.

وكتب الاتحاد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي: «ينعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه وجماهير الكرة المصرية السيد/ محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق الذي وافته المنية أمس بعد رحلة عطاء طويلة للوطن سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».