شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل بالصور.. ماهي نقاط قوة صن داونز وكيف يتغلب عليه الأهلي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يلتقي النادي الأهلي السبت المقبل، مع صن داونز الجنوب أفريقي في إطار ذهاب مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا ويسعي الأهلي للثأر من صن داونز بعدما أقصاه من البطولة ذاتها العام الماضي بعد الفوز بخماسية في جنوب أفريقيا.

نظرة عامة

ماميلودي صن داونز أو «الماسندوانا– برازيل أفريقيا» تأسس عام 1970 ملعبه هو لوفتوس فيرسفيلد في مدينة بريتوريا يسع لـ 52 ألف مشجع.

فاز صن داونز بلقب الدوري في جنوب أفريقيا 9 مرات وهو الأكثر في جنوب أفريقيا، وتوج بالكأس 4 مرات وفاز بدوري أبطال أفريقيا مرة واحدة على حساب نادي الزمالك عام 2016، ووصل للنهائي أمام الأهلي عام 2001 ولكنه خسر البطولة وفاز بكأس السوبر الأفريقي مرة واحدة.

يستسو ميسوماني -55 عامًا- المدير الفني لصن داونز منذ عام 2012، بدأ مسيرته عام 2007 كمساعد مدرب لكارلوس ألبرتو في منتخب جنوب أفريقيا لمدة 3 سنوات ثم تولى الإدارة الفنية للمنتخب لمدة عام ونصف قبل أن يتولي تدريب صن داونز، واجه منتخب مصر خلال توليه قيادة جنوب أفريقيا وفاز في المباراة الأولى في جنوب أفريقيا 1-0 وتعادل في القاهرة وتصدرت جنوب أفريقيا المجموعة حينها وصعدت لكأس الأمم الأفريقية وتذيلت مصر المجموعة.. بعد تولي ميسوماني الإدارة الفنية لصن داونز توج معهم بأربعة ألقاب دوري، ولقب للكأس، ولقب دوري أبطال أفريقيا، ولقب سوبر أفريقي، ويعد المدير الفني الأفضل في تاريخ النادي الجنوب أفريقي ومنذ توليه المهمة لم يتراجع صن داونز في أي مرة عن المركز الثاني كأسوأ ترتيب، يحتل صن داونز حاليًا المركز الثاني في الترتيب برصيد 41 نقطة خلف كايزرشيفز 45 نقطة وهو أقوى دفاع في المسابقة حيث استقبلت شباكه 15 هدف في 20 مباراة.

ميسوماني يميل إلى 4-4-2 بطريقة الـDouble 6 أي أن ثنائي الوسط يكونان في مركز 6 وليس أحدهم مركز 6 والآخر مركز 8.. مركز 8 يميل إلى اللعب كإرتكاز دفاعي مثل طارق حامد على سبيل المثال لكن مركز 6 يلعب من منطقة جزاؤه إلى منطقة جزاء الخصم.

ميسوماني مدير فني ماكر في تصريحاته يلعب على الوتر النفسي فقبل مباراة نهائي 2016 أمام الزمالك قال أن الزمالك فريق كبير وصن داونز لا يقارن به الخ.

وهي نفس التصريحات التي قالها قبل مباراة الأهلي التي انتهت بهزيمة الأهلي بخماسية ولم يختلف تشكيل الفريق كثيرًا عن الموسم الماضي بخلاف عنصر أو اثنين.

التشكيل المتوقع

يعاني صن داونز هذا الموسم من العديد من الإصابات، منها إصابات عضلية ومنها إصابات طويلة.

سبعة لاعبين دفعة واحدة هي حصيلة إصابات صن داونز، بداية من خط الدفاع موسي ليبواسا الذي يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع وفي مركز الظهير الأيسر وهي إصابة عضلية وقد يلحق ليبوسا بالمباراة، وينطبق نفس الحال على تيبوجو لانجرمان الظهير الأيسر للفريق.. في قلب الدفاع ريفالدو كويتزي يغيب للإصابة لكنه غير أساسي.

ثابيلو مورينا النفاثة يغيب للإصابة وهو لاعب يجيد في مركز الظهير الأيمن وفي مركز لاعب الوسط الأيمن وقد يغيب أيضًا أنيلي نوجونجكا للإصابة وهو من شارك في مباراة الخماسية.

يغيب أيضًا لاعب الوسط الأيمن انتونيو لافور للإصابة وأوبا مانيسا المصاب بوتر أكيلس وأخيرا المهاجم ماوريسيو أفونسو.

التشكيل المتوقع سيكون:

أونيانجو في حراسة المرمي أمامه على اليمين أنيلي نجونكا وعلى اليسار لانجرمان وقلبي دفاع ماديشا وليبوسا أو «نيسامنتو وليبوسا في حالة غياب لانجرمان» وفي الوسط الكابتن كيكانا وأنديلي جالي وعلى اليمين مابوي وعلى اليسار ثيمبا زيواني وفي الأمام الثنائي سيرينو وفيلا كازي.

تحليل صن داونز

نقاط قوة صن داونز

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نقطة صن داونز الكبرى هي تكرار لنفس نقطة قوة العام الماضي وهي الناحية اليسري «ثيمبا زيواني»، صن داونز فريق يحب الاستحواذ والتمرير حتى ملل الخصم ويمرر الكرة سريعًا في أنصاف المساحات لزيواني أو مابوي.

تظهر خطة التمريرات المشتركة في المرتبة الأولي ثنائي الوسط جالي وكيكانا وهو من أجل التمرير الكثير لخلق مساحة أو ثغرة، في المرتبة الثانية زيواني وجالي وهي الناحية اليسرى للفريق ثم ماديشا ونجونجكا وهي بناء الهجمات والتحضير من الخلف ثم التمرير في الناحية العكسية.

تحليل صن داونز

زيواني لاعب مهاري يجيد الدخول للعمق وفتح مساحة للظهير الأيسر أو الدخول في مركز المهاجم والانفراد بمرمى الخصوم.

تحليل صن داونز

تحليل صن داونز

تحليل صن داونز

نقطة القوة الثانية للفريق هي كيكانا، كيكانا يجيد التسديد من بعيد بالإضافة إلى نقطة هامة في الكرات الثابتة حيث يصنع الفريق حائط وهمي لتشتيت الحارس وأحيانًا يسدد على المرمي وأحيانًا يتحرك الحائط سريعًا ويسدد كيكانا في هذا المكان

تحليل صن داونز

تحليل صن داونز

الكرات العرضية هي من أقوى أسلحة صن داونز، الفريق سجل 40% من أهدافه من الكرات الثابتة و35% من الكرات المتحركة الناتجة عن بناء هجمات و25% من الهجمات المرتدة.

الكرات الثابتة دائمًا تكون عن طريق لانجرمان أو سيرينو، سيرينو يلعب الكرة دائمًا على العارضة القريبة بينما لانجرمان ينوع بين العارضة القريبة وعند نقطة الجزاء وعند حلق المرمى خاصة في الركنيات من الناحية اليمني لصن داونز ودقة عرضياته تقترب من 100% وهي من أقوى نقاط القوة للفريق حيث أنها في نفس الوقت نقطة ضعف للأهلي.

تحليل صن داونز

نقطة القوة الأخيرة للفريق هو فيلاكاتزي الذي يقدم موسم ممتاز، فيلاكاتزي ساهم في 5 أهداف هذا الموسم مع الفريق يليه زيواني بأربعة أهداف.

تحليل صن داونز

دائمًا ما يتم تمرير الكرة بشكل طولي لفيلاكتزي في عمق الدفاع ليستغل سرعته ويسدد على المرمى

تحليل صن داونز

تحليل صن داونز

أخيرًا يجيد الفريق تنفيذ ركلات الترجيح وسدد خلال هذا الموسم 14 ركلة جزاء قام بتسجيلها بالكامل.. زيواني في المركز الأول يسدد دائمًا على يمين الحارس ثم في المرتبة الثانية سيرينو وينوع في التسديد

تحليل صن داونز

تحليل صن داونز

نقاط ضعف صن داونز

يتميز صن داونز انه فريق مندفع هجوميًا يحب الاستحواذ، لذا فأول خطوات خلق نقاط ضعف هي الاستحواذ على الكرة وحرمان الفريق من أهم مميزاته، الاستحواذ على الكرة يفكك خطوط الفريق ويكسر نظامه الدفاعي.. يعاني صن اونز من التمركز خاصة في المساحة بين خط الدفاع وخط الوسط.

تحليل صن داونز

ومع تحرك مهاجم الخصم لليمين أو اليسار يخلق مساحة كبيرة في خط الدفاع.. وهنا يأتي الدور الخاص بقفشة فيجيد بشدة النزول للاستلام بين الخطوط مما سيضطر المدافع للضغط عليه ويمكنه ذلك من تمرير الكرة للمهاجم المنطلق خلف المدافع الذي يقوم بعملية الضغط.

تحليل صن داونز

نفس الحال ينطلق في حالة بناء الهجمات في أحيان كثيرًا يتباطئ جالي وكيكانا في الرجوع للخلف ومع دخول قفشة أو وليد في العمق مع انطلاقهم للأمام يجعل هناك مساحة كبيرة للانفراد بمرمى الخصم.

تحليل صن داونز

السلبية الثانية التي يعاني منها الفريق هي الكرات العرضية حيث يعاني الفريق من العارضة البعيده دائمًا، 40% من الأهداف التي يتلقاها الفريق كانت من كرات عرضية.

تحليل صن داونز

بالإضافة إلى تمركز كيكانا وجالي الخاطئ دائمًا يجعل القادمون من الخلف لهم نقطة قوة كبيرة خاصة السولية الذي يتقدم دائمًا

تحليل صن داونز

تحليل صن داونز

تمركز الفريق في الكرات الثابتة دائمًا يكون «Zone» أي يقوم الفريق بتأمين المناطق الخلفية لكن يعودون للخلف بشكل زائد مما يشكل خطورة عليهم من الكرات الثانية في حالة ارتدادها من الدفاع

تحليل صن داونز

وأخيرًا بطء الخط الدفاعي دائمًا يكون سوء فهم بين ثنائي الدفاع «ماديشا وناسامينتو» واونيانجو وفي أكثر من مناسبة في دوري جنوب أفريقيا ينطلق المهاجم ويستطيع خطف الكرة قبل خروج الحارس