شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأتحاد الآسيوي يصدر فرمان بإيقاف لاعبين مدي الحياة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أعلن الأتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء، أنه عاقب إثنين من لاعبي لاوس الصيني بالإيقاف مدي الحياة نتيجة تلاعبهم في نتيجة مباراة.

Advertisements وأكد الأتحاد القاري إدانة الثنائي خامفينج سايافوتي وليمبو سايسانا بالتلاعب في نتيجة مباراة جمعت بين فريقين لاوس وهونغ كونغ أقيمت في الخامس من أكتوبر 2017. وقال الأتحاد الآسيوي إنه لن يكون هناك تراجع في هذا القرار بخصوص اللاعبين وإنهم ليس بوسعهم مزاولة مجال كرة القدم مرة أخري.

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