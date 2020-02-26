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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعديل مباراتين للشباب والأتحاد لمشاركتهما في كأس العرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أقرت لجنة المسابقات برابطة الدروي السعودي للمحترفين تقديم مواجهتي الأتفاق والشباب والأتحاد والوحدة ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك بسبب مشاركتهما في دور نصف نهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وأوضحت اللجنة أنه بعد إعتماد الأتحاد العربي مواعيد مباريات دور نصف نهائي فقد قررت اللجنة تقديم مواجهات الفرق المشاركة في تلك البطولة لتقام الأربعاء 11 مارس المقبل وعلي أن تنطلق مواجهة الأتفاق والشباب عند 6:25م ،والأتحاد والوحدة عند 8:45م.
وأعلنت اللجنة نقل مواجهات الشباب علي أرضية ملعبه أمام العدالة والتعاون وأبها والحزم علي التوالي بناءًا علي الخطاب الذي تلقته اللجنة من مدير عام تشغيل المنشأت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة.
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