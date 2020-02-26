تعديل مباراتين للشباب والأتحاد لمشاركتهما في كأس العرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أقرت لجنة المسابقات برابطة الدروي السعودي للمحترفين تقديم مواجهتي الأتفاق والشباب والأتحاد والوحدة ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك بسبب مشاركتهما في دور نصف نهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

Advertisements

وأوضحت اللجنة أنه بعد إعتماد الأتحاد العربي مواعيد مباريات دور نصف نهائي فقد قررت اللجنة تقديم مواجهات الفرق المشاركة في تلك البطولة لتقام الأربعاء 11 مارس المقبل وعلي أن تنطلق مواجهة الأتفاق والشباب عند 6:25م ،والأتحاد والوحدة عند 8:45م.

وأعلنت اللجنة نقل مواجهات الشباب علي أرضية ملعبه أمام العدالة والتعاون وأبها والحزم علي التوالي بناءًا علي الخطاب الذي تلقته اللجنة من مدير عام تشغيل المنشأت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة.