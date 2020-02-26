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تعديل مباراتين للشباب والأتحاد لمشاركتهما في كأس العرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

تعديل مباراتين للشباب والأتحاد لمشاركتهما في كأس العرب

متابعات_الخليج 365

 أقرت لجنة المسابقات برابطة الدروي السعودي للمحترفين تقديم مواجهتي الأتفاق والشباب والأتحاد والوحدة ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير للمحترفين وذلك بسبب مشاركتهما في دور نصف نهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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وأوضحت اللجنة أنه بعد إعتماد الأتحاد العربي مواعيد مباريات دور نصف نهائي فقد قررت اللجنة تقديم مواجهات الفرق المشاركة في تلك البطولة لتقام الأربعاء 11 مارس المقبل وعلي أن تنطلق مواجهة الأتفاق والشباب عند 6:25م ،والأتحاد والوحدة عند 8:45م.

 

وأعلنت اللجنة نقل مواجهات الشباب علي أرضية ملعبه أمام العدالة والتعاون وأبها والحزم علي التوالي بناءًا علي الخطاب الذي تلقته اللجنة من مدير عام تشغيل المنشأت بالهيئة العامة للرياضة.

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