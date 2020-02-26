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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ويليان: الوضع في تشيلسي أصبح صعب للغاية بالنسبة لي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020
كشف ويليان بورجس دا سيلفا لاعب تشيلسي الإنجليزي، عن مصيره في النادي، وأنه قد يغادر تشيلسي في نهاية الموسم الجاري رغم أنه يوجد مفاوضات من جانب إدارة النادي.
وقدمت إدارة تشيلسي عرضًا لويليان بتمديد عقده لمدة موسمين، ولكن تشير بعض صحف إنجلترا علي أن وكيله يعمل علي التجديد لثلاث سنوات.
وقال ويليان في مقابلة عقب الهزيمة في دوري الأبطال : “تشيلسي قدم لي عرضاً لمدة عامين ويرفض تغيير موقفه ، قلت إنني أردت ثلاث سنوات أخرى ، الوضع صعب بسبب هذا ، أنا حقاً لا أعرف إذا كان ذلك ممكناً”.
وحول مستقبله مع تشيلسي وأجاب : “هدفي هو مواصلة العمل والتركيز على ما تبقى من هذا الموسم ، حتى يتمكن تشيلسي من التنافس ومحاولة الفوز في المباريات المتبقية في شتى البطولات”.
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