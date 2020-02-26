يوفنتوس يستهدف نجم ليون في مباراة الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تسعى إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي بقيادة المدير الرياضي فابيو باريتشي لمراقبة أحد نجوم ليون الفرنسي، الذي يتواجه معه الفريق مساء اليوم، ضمن لقاءات ذهاب الدور الثاني لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب الأضواء.



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ووفقا لموقع "توتو ميركاتو"، فقد أكد على استهداف إدارة البيانكونيري لحسام عوار صاحب ال٢١ عاما الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية، حيث أن اللاعب الشاب أثبت قدراته الكبيرة مع ليون هذا الموسم وبات هدف للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، حتى يكون ليون على موعد مع مغادرة نجم آخر يلمع نجمه بسماء القارة العجوز مثلما حدث لعدد ليس بالقليل من نجومه وأبرز كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الحالي، الذي غادر القلعة الفرنسية عام ٢٠٠٩ وبات أحد هدافي الملكي التاريخيين.

ويحتل ليون المرتبة السابعة برصيد ٣٧ نقطة بفارق ٦ نقاط عن ليل صاحب المركز الرابع والمؤهل الشامبيونزليج العام القادم نظرا لاهتزاز أداء الفريق والابتعاد عن أدائه الجيد بالموسم الماضي.