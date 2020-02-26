شكرا لقرائتكم بعد حادث الاعتداء عليه .. كارتيرون يمنح امام عاشور راحة اليوم من تدريبات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، امام عاشور لاعب وسط الفريق راحة من التدريبات اليوم بعد الحادث الذي تعرض له أمس ، كما حصل محمد عواد ويوسف إبراهيم أوباما لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفني.

ومن المقرر أن ينتظم الثلاثي في التدريبات غدا بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة بذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن جانبها كشفت مصادر داخل نادى الزمالك، أن هناك مجهولين حاولوا الاعتداء على إمام عاشور لاعب الفريق الأول داخل منزله فى منطقة المهندسين، كما تعرضت سيارته لقطع الإطارات.

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وقال المصدر، إن مجهولين حاولوا الوصول إلى منزل اللاعب إمام عاشور ولكن أمن العقار منعهم من ذلك، مؤكداً أن اللاعب بحالة مطمئنة بمنزله فى المهندسين، مشيراً إلى أن اللاعب سوف يقوم بتحرير محضر بالواقعة.

يذكر أن، محاولة الاعتداء حدثت مساء أمس الثلاثاء، لا سيما وأن اتحاد الكرة قد قرر مؤخرا إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، بسبب أحداث السوبر.

من ناحية أخرى يصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء طاقم التحكيم المغربي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها الجمعة المقبل على استاد القاهرة، ويتكون الطاقم من رضوان جيد حكم ساحة يعاونه كل من لحسن ازجاو مساعد أول ومصطفى اكركاد مساعد ثان، والحكم الرابع عادل زوراك.