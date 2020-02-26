شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخوض تجربة الـvar فى طنطا الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب الاتحاد المصرى لكرة نظيرة مجلس إدارة نادى طنطا الرياضي برئاسة فايز عريبي من أجل تجهيز مكان لوضع أجهزة الفار وتجربتها استعدادا للدورى الممتاز ، فى ظل سياسية الجبلاية لتطبيق الـvar فى 17 ملعبا من الملاعب التى تستضيف مباريات الدوري للموسم الجاري، بعد تطبيقها فى استاد القاهرة والسلام والدفاع الجوي والمقاولون العرب.

كانت إدارة طنطا قد أبدت استعدادها لاستقبال الاجهزة وعمل تجربة اختبار على هامش لقاء ودى سيجمع بين طنطا وفريق كوكا كولا الاثنين المقبل.

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أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابا لشركة الملابس العالمية المتعاقد معها، يستعجل فيه وصول الدفعة الأولى من الكرات الموحدة المتفق عليها لأداء مباريات الدور الثانى لمسابقة الدورى الممتاز والأدوار المقبلة لبطولة كأس مصر.

وتضمن الخطاب سرعة إرسال الملابس حسب الجدول المتفق عليه وموعدها الأسبوع المقبل، خاصة أطقم الحكام لارتدائها بالتزامن مع بدء تطبيق تقنية VAR فى الملاعب المصرية

يذكر أن الزمالك قد توج بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى فى المباراة التى جمعتهما باستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ينتظر الزمالك العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية عقب مباراة الأهلى على رأسها مواجهة الترجى التونسى، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة.