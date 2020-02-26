شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: "أنا ما ليش أكونت على فيس بوك باسمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه لا يمتلك أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأن حسابه القديم أغلقه عقب توليه رئاسة اتحاد الكرة.

وانتشر خلال الساعات الأخيرة حساب "وهمي " يحمل اسم عمرو الجنايني مكتوب باللغة الإنجليزية ، وتم التعليق من خلال الصفحة عن تقديم مذكرة ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى جميع جهات الدولة بسبب الإساءة لأعضاء اللجنة الخماسية وأنه سيتم إيقافه لفترة لا تقل عن سنة في حالة تكرار هجومه ، وهو ما نفاه عمرو الجنايني .

أكد الجنايني لـ " الخليج 365 " : أنه لا يمتلك أي أكونت على فيس بوك " منذ توليه رئاسة اتحاد الكرة ، و أن أي أكونت يحمل اسمه أكونت وهمي ومزيف.

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أصدر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بيانا ينعي فيه الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وجاء نص البيان كالتالي : "ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه وجماهير الكرة المصرية محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق الذي وافته المنية أمس بعد رحلة عطاء طويلة للوطن، سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبثت بعض محطات التلفزة أول صورة لدخول نعش الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ملفوفا بعلم مصر، إلى مسجد المشير لأداء صلاة الجنازة عليه، ووصلت منذ قليل طائرة، تحمل جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك إلى مقر مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وذلك من أجل أداء الصلاة.