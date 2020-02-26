شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لحازم إمام فى تمرين الزمالك استعدادا للترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تأهيلي مكثف لليوم الثاني على التوالي خلال المران اليوم بسبب الإجهاد الذي يعاني منه في الفترة الأخيرة.

ويؤدي اللاعب تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه لمباراة الزمالك المقبلة أمام الترجي التونسي والمقرر لها الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

فيما منح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، إمام عاشور لاعب وسط الفريق راحة من التدريبات اليوم بعد الحادث الذي تعرض له أمس ، كما حصل محمد عواد ويوسف إبراهيم أوباما لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفني.

ومن المقرر أن ينتظم الثلاثي في التدريبات غدا بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة بذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ومن جانبها كشفت مصادر داخل نادى الزمالك، أن هناك مجهولين حاولوا الاعتداء على إمام عاشور لاعب الفريق الأول داخل منزله فى منطقة المهندسين، كما تعرضت سيارته لقطع الإطارات.

وقال المصدر، إن مجهولين حاولوا الوصول إلى منزل اللاعب إمام عاشور ولكن أمن العقار منعهم من ذلك، مؤكداً أن اللاعب بحالة مطمئنة بمنزله فى المهندسين، مشيراً إلى أن اللاعب سوف يقوم بتحرير محضر بالواقعة.

يذكر أن، محاولة الاعتداء حدثت مساء أمس الثلاثاء، لا سيما وأن اتحاد الكرة قد قرر مؤخرا إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، بسبب أحداث السوبر.