شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح إمام عاشور راحة من تدريبات اليوم بعد حادث الأمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، إمام عاشور لاعب وسط الفريق راحة من التدريبات اليوم بعد الحادث الذى تعرض له أمس، كما حصل محمد عواد ويوسف إبراهيم أوباما لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفنى.

ومن المقرر أن ينتظم الثلاثى فى التدريبات غدا بشكل طبيعى استعدادا لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة بذهاب الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ومن جانبها كشفت مصادر داخل نادى الزمالك، أن هناك مجهولين حاولوا الاعتداء على إمام عاشور لاعب الفريق الأول داخل منزله فى منطقة المهندسين، كما تعرضت سيارته لقطع الإطارات.

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وقال المصدر، أن مجهولين حاولوا الوصول إلى منزل اللاعب إمام عاشور ولكن أمن العقار منعهم من ذلك، مؤكداً أن اللاعب بحالة مطمئنة بمنزله فى المهندسين، مشيراً إلى أن اللاعب سوف يقوم بتحرير محضر بالواقعة.

يذكر أن، محاولة الاعتداء حدثت مساء أمس الثلاثاء، لا سيما وأن اتحاد الكرة قد قرر مؤخرا إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، بسبب أحداث السوبر.

من ناحية أخرى يصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء طاقم التحكيم المغربى المكلف بإدارة مباراة الزمالك والترجى التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها الجمعة المقبل على استاد القاهرة، ويتكون الطاقم من رضوان جيد حكم ساحة يعاونه كل من لحسن ازجاو مساعد أول ومصطفى اكركاد مساعد ثان، والحكم الرابع عادل زوراك.