إدارة النادى المصرى تستقبل بعثة نادى نهضة بركان المغربى الشقيق بالورود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتمت إدارة النادى المصري بقيادة اللواء محمود المر المدير التنفيذى للنادى صباح اليوم مراسم استقبال بعثة نادى نهضة بركان المغربى الشقيق والتى وصلت صباح اليوم الأربعاء إلى مطار القاهرة الدولى على متن طائرة الخطوط الجوية المغربية القادمة من مدينة الدار البيضاء وذلك استعدادا للمباراة التى تجمع الفريقين معا والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء الأحد المقبل بالسويس ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

كان فى استقبال البعثة التى تضم 36 فردا ويرأسها السيد عبد المجيد مضران نائب رئيس نادى نهضة بركان وفد من مسئولى النادى المصرى يتقدمه محمد كمال مدير العلاقات العامة واللواء نادر مراد مدير أمن النادى بالإضافة إلى عدد من مسئولى الشئون الإدارية والمركز الإعلامى والعلاقات العامة بالنادى.

وتوجهت البعثة فور وصولها إلى مقر إقامتها بأحد فنادق القاهرة حيث سينتظم الفريق فى معسكر مغلق حتى بعد غدٍ الجمعة، قبل أن تتوجه إلى العين السخنة لاستكمال معسكرها حتى موعد المباراة.

وفـَضّل طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى اصطحاب 30 لاعبًا إلى المعسكر للتعرف عن قرب على إمكانيات جميع اللاعبين قبل خوض غمار المنافسات الأفريقية والمحلية، وجاءت قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر على النحو التالى:

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فى حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاته، إيهاب العايدى.

فى خط الدفاع: إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، كريم العراقى، عمر كمال، بهاء مجدى، مصطفى طيارة، محمود حمد، خالد مصطفى.

فى خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقى، ايزى ايميكا، سعيدو سيمبوريه، أحمد ياسر، مفتاح طقطق، حسين رجب، اسلام عطية، حسن على، محمد جابر، حجاج عويس، عبد الناصر دى ماريا، شيخ موكورو، عبد الرحمن زين، أحمد عادل "ميسي"، أيمن ندا.

فى خط الهجوم: محمود وادى، أوستين أموتو.

وقرر مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، خصم مائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول للكرة بالنادى، مع توقيع عقوبات إضافية على الثنائى فريد شوقى ومحمود وادى، وذلك بعد التجاوزات التى صدرت منهما فى حق جماهير النادى المصرى عقب نهاية مباراة المصرى والمقاولون العرب بكأس مصر.