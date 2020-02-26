شكرا لقرائتكم خبر عن وهاد أكرم لاعبة الطائرة: "هوايتى الرقص وبحب فاتن حمامة وجينيفر لوبيز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى وهاد أكرم لاعبة الكرة الطائرة فى نادى هليوبوليس ، وهى أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:

الرقص أو الرسم .. بحب جدا أرقص أو أرسم في أوقات الفراغ .

جميع أنواع المكرونة بكب أشكالها .. كل الناس بتقولى أنى بعملها حلو .



وهاد أكرم

إنجلينا جولى طبعا .

جينيفر لوبيز .

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عازفة بيانو .. بحب أعزف بيانو جدا من صغرى .

ممكن لو حد أتجاوز .. و لمن بعض الأحيان بفضل التجاهل .



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فاتن حمامة .. نجمة كبيرة بحب كل أعمالها .



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الكاجوال طبعا .. ملابس مريحة جدا.



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