- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن وهاد أكرم لاعبة الطائرة: "هوايتى الرقص وبحب فاتن حمامة وجينيفر لوبيز" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب هى وهاد أكرم لاعبة الكرة الطائرة فى نادى هليوبوليس ، وهى أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟
الرقص أو الرسم .. بحب جدا أرقص أو أرسم في أوقات الفراغ .ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟
جميع أنواع المكرونة بكب أشكالها .. كل الناس بتقولى أنى بعملها حلو .
وهاد أكرم
من نجمك المفضل ؟
إنجلينا جولى طبعا .من مطربك المفضل ؟
جينيفر لوبيز .
عازفة بيانو .. بحب أعزف بيانو جدا من صغرى .لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟
ممكن لو حد أتجاوز .. و لمن بعض الأحيان بفضل التجاهل .
وهاد أكرم 2
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟
فاتن حمامة .. نجمة كبيرة بحب كل أعمالها .
وهاد أكرم 3
بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟
الكاجوال طبعا .. ملابس مريحة جدا.
وهاد أكرم 4
وهاد أكرم 5
وهاد أكرم 6
وهاد أكرم 7
كانت هذه تفاصيل خبر وهاد أكرم لاعبة الطائرة: "هوايتى الرقص وبحب فاتن حمامة وجينيفر لوبيز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.