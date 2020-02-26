محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
وجه باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، رسالة إلى لاعبي فريقه خلال المران الذي خاضه صباح اليوم، الأربعاء، استعدادًا لملاقاة الترجي التونسي.
وحسب ما ذكره الموقع الرسمي لنادي الزمالك، فإن كارتيرون تحدث مع لاعبي الزمالك، بشأن بعض التعليمات التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة بطل تونس.
وقال كارتيرون للاعبي الزمالك: "أنتم رجال، أريد منكم تنفيذ كل التعليمات الغنية من أجل الاستمرار فيما نحن عليه".
وأكمل: "هناك بعض الأمور الفنية التي حدثت خلال مواجهة كأس السوبر أمام الأهلي ولا أريد تكرارها، ألعبوا واستغلوا كل الفرص التي تسمح بكم بالفوز".
ويستعد الزمالك لملاقاة الترجي التونسي يوم الجمعة القادم في استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الذهاب من دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون في رسالته للاعبي الزمالك: هناك أمور فنية حدثت أمام الأهلي لا أريد تكرارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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