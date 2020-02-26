الزمالك يُعلن جاهزية عبد الشافي لمباراة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

يواصل الجهاز الفني لفريق الزمالك تجهيز حازم إمام لاعب الفريق للمباراة المقبلة أمام الترجي التونسي، فيما تم الإعلان عن جاهزية محمد عبد الشافي لنفس المواجهة.

ومن المقرر أن يحل الترجي ضيفًا على الزمالك يوم الجمعة المقبل لحساب جولة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعانى حازم إمام من إصابة عضلية خلال الفترة الماضية وظهرت في مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي وكذلك مباراة السوبر المصري أمام الأهلي.

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وحسبما أفاد الموقع الرسمي لنادي الزمالك فإن اللاعب خاص اليوم الأربعاء مرانًا تأهيليًا، حيث خاض اللاعب تدريبات منفردة لكي يكون جاهزًا لمباراة الترجي.

وفي نفس السياق حصل الثلاثي محمد عواد ويوسف أوباما وإمام عاشور على راحة من التدريبات الجماعية بإذن من الجهاز الفني على أن ينتظم الثلاثي في مران الغد.

ومن جانبه انتظم محمد عبد الشافي في مران اليوم، كما شارك في تقسيمة الفريق ليؤكد جاهزيته لمباراة الترجي.

وعانى عبد الشافي من إصابة على مستوى الركبة خلال الفترة الماضية.