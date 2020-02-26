سكاي: مانشستر سيتي يستأنف على عقوبة حرمانه من المشاركة الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قالت شبكة سكاي سبورتس إن مانشستر سيتي تقدم بطلب رسمي إلى المحكمة الرياضية (كاس) للاستئناف على العقوبة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
وكان يويفا قد أصدر قرارًا بحرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسمين مقبلين إلى جانب تغريمه 30 مليون يورو بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.
وبحسب ما ذكرته شبكة سكاي فإن مانشستر سيتي تقدم بطلب رسمي ضد حرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية.
ويشارك سيتي هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل طبيعي على أن يتم تطبيق الحظر بدءًا من الموسم المقبل.
جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيحل ضيفًا على ريال مدريد مساء اليوم الاربعاء ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
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