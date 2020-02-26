اتحاد كرة اليد يرد.. هل اعتذرت مصر عن المشاركة في كأس القارات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أوضح علاء السيد مدير لجنة المنتخبات القومية في الاتحاد المصري لكرة اليد، حقيقة ما تردد في وسائل الإعلام بشأن اعتذار مصر عن عدم المشاركة في كأس القارات التي ستقام في قطر.

تقارير إعلامية تونسية كانت قد نشرت تقاريرًا صباح اليوم، الأربعاء، أوضحت خلالها أن الاتحاد التونسي لكرة اليد أبلغ نظيره الدولي بالمشاركة في كأس القارات بدلًا من مصر.

وأوضح السيد في تدوينة كتبها عبر حسابه في موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، أن الاتحاد المصري لم يتلقى أي دعوة رسمية للمشاركة في البطولة.

وقال السيد في تدوينته:

"توضيح هام.. كثر الحديث في المواقع والصحف عن اعتذار منتخب مصر الأول لكره اليد عن بطولة دولية في الدوحة بقطر وينظمها الاتحاد الدولي.. وللعلم..

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- لا ينظم الاتحاد الدولي حاليا أي بطولة للمنتخبات تحت مسمى أبطال القارات سواء في الدوحة أو أي مدينة أخرى (رجاء مراجعه موقع الاتحاد الدولي للتأكد).

- لم يتلقى الاتحاد المصري أي دعوة رسمية للمشاركة في البطولة المزمع إقامتها من قبل الاتحاد القطري في نهاية ديسمبر لكن فقط محادثة تليفونية تنسيقية من مدير المنتخب القطري وتم إبلاغه بارتباط المنتخب ببعض المباريات الودية في أوروبا في تلك الفترة خارج مصر.

- كل اتحاد حر في أن يطلق ما يشاء من مسميات على بطولاته الودية في إطار الدعاية لها وجذب الانتباه واختيار المنتخبات المشاركة فيها هي حق أصيل له طبق خطة إعداد منتخبه.

- التفضيلات الفنية في مباريات الإعداد هي من صميم عمل الاتحاد المصري ولجانه الفنية.

- لم يصدر أي بيان من الاتحاد المصري لكرة اليد ببساطة لأنه لم توجه له دعوة رسمية".