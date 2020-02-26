النني يكشف.. الفارق بين تركيا وإنجلترا.. ودور أوزيل في انتقاله لبيشكتاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد النني لاعب نادي بيشكتاش التركي والمعار من صفوف أرسنال الإنجليزي، أنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن البقاء مع فريقه الحالي أو الرحيل بعد انتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وتحدث النني عبر قناة بي إن سبورتس تركيا، مؤكدًا أن مسعود أوزيل زميله في أرسنال، كان له دورًا كبيرًا في اختياره للانتقال لبيشكتاش في ظل وجود عروض من أندية أخرى كانت ترغب في ضمه.

وقال النني: "كان لدي عروض من دول أخرى، لكنني فضلت الرحيل إلى تركيا لأن بيشكتاش فريق كبير جدًا، كذلك مسعود أوزيل كان له دورًا في ذلك، إنه أخي وطلبت رأيه في الأمر".

وأكمل: "أوزيل أبلغني أن بيشكتاش فريق كبير جدًا ولديه عدد هائل من الجماهير، لم أقم بأي عمليات بحث عن تركيا، أنا لاعب محترم وإتخذت قراري وفقًا لما أراه صالحًا لمسيرتي".

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وأضاف: "قبل أن أصل إلى هنا كنت أعتقد أن الفارق كبير بين الدوري الإنجليزي والتركي، ولكن بعدما وصلت وجدت أن الفوارق ليست كبيرة، هنا يتواجد عدد كبير من اللاعبين العظماء ومنافسة بين أندية عدة على اللقب".

وأوضح: "كل الأندية هنا قوية بما يكفي لتهزم بعضها البعض، الدوري جيد جدًا هنا في تركيا، وغذا سألني أي لاعب عن رأيي يومًا ما فسأنصحه بالقدوم إلى هنا فورًا".

وأردف: "أنا سعيد جدًا في بيشكتاش، سعيد لكوني جزء من العائلة هنا، لا استطيع توقع ما سيحدث في المستقبل، إذا قدم النادي عرضًا لبقائي فقد أود ذلك إذا سمحت الظروف".

واختتم: "الأمور تتغير سريعًا في كرة القدم، هل يريد بيشكتاش أن أبقى؟ هذا هو السؤال الصحيح، إنه نادِ كبير ولديه جماهير في كل أنحاء العالم، القرار للنادي وأنا دومًا أترك الباب مفتوحًا".