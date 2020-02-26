مجدي عبد الغني يعلق على عقوبات السوبر.. وماذا حدث في أزمة قمصان المونديال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق عن أزمة قمصان المنتخب في كأس العالم 2018، إلى جانب أحداث مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وخلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أجاب عبد الغني على أسئلة متابعيه.

وقال عبد الغني: "ما أثير قبل ذهاب المنتخب إلى روسيا للمشاركة في المونديال حول قمصان اللاعبين لا أساس له من الصحة".

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وأضاف: "ما قيل (كلام فاضي)، ذهبت إلى اتحاد الكرة لأننا كنا سنتوجه إلى روسيا بعد ثلاثة أيام، لم أجد الملابس، تم توزيعها كهدايا".

وتابع: "ذهبت إلى هناك وقلت لهم أين الملابس، أنا رئيس البعثة كيف أذهب بملابس مختلفة عن التي طرحتها الشركة الراعية".

وعن رأيه فيما حدث عقب مباراة السوبر قال: "أنا ضد كل ما حدث عقب المباراة بالكامل، كان لابد أن تكون العقوبات واحدة على الجميع بالإيقاف حتى نهاية الموسم".