مدرب صنداونز: إذا واجهنا الأهلي في "ملعب الخماسية" فسنهزم أنفسنا!

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي صنداونز الجنوب أفريقي، أن أرضية ملعب لوكاس موريبي الخاص بالفريق أصبحت سيئة خلال الفترة الحالية.

وأشار موسيماني في تصريحات لصحيفة تايمز لايف الجنوب أفريقية، إلى أن فريقه سيعاني أمام الأهلي إذا خاض اللقاء على الملعب -الذي استضاف مواجهة الفريقين السابقة والتي انتهت بنتيجة 5-0- في حالته الحالية.

وقال المدير الفني لصنداونز: "لست سعيدًا بأرضية ملعب لوكاس موريبي، لا أصدق أن هذا هو ملعبنا".

وأكمل: "العشب في الملعب طويل للغاية، ويبدو وكأنه ملعبًا للرجبي، من المستحيل أن تسير الكرة عليه بشكل طبيعي، وفي أكثر من مرة الكرة تتوقف خلف اللاعبين".

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وأضاف: "العشب طويل جدًا وثقيل، من يقص العشب يجب ألا يكون المسؤول الوحيد عن تحديد كم يجب أن يبلغ طول العشب، إنه يعطل عملنا".

وأوضح: "لا يمكن أن نواجه الأهلي على أرضية مثل هذه، لدينا لاعبين يمتلكون سرعات كبيرة، ولذلك علينا التحرك بالكرة سريعًا".

واختتم: "إذا لم نحرك الكرة بسرعة أمام الأهلي فإننا سنلعب ضد أنفسنا، سأتحدث مع المسؤولين، لا نستطيع اللعب على أرضية كهذه، الأمر لا يصدق".

وسيلتقي الأهلي مع صنداونز يوم السبت القادم في القاهرة بذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، قبل إقامة لقاء العودة يوم 7 مارس المقبل في جنوب أفريقيا.