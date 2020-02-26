تقارير: تونس تشارك بدلًا من مصر في كأس القارات لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكدت تقارير إعلامية تونسية، أن منتخب تونس لكرة اليد سيشارك في بطولة كأس العالم للقارات التي تقام في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.
ووفقًا لما ذكرته إذاعة موازييك التونسية، فإن الاتحاد التونسي لكرة اليد وافق على الدعوة التي تلقاها للمشاركة في البطولة التي ستقام في قطر.
ومن المقرر أن تشهد المسابقة مشاركة منتخبات إسبانيا بطل أوروبا، الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى قطر وتونس.
وجاءت مشاركة تونس في المسابقة بعد رفض الاتحاد المصري لكرة اليد مشاركة الفراعنة في المسابقة، حسبما أكدت الإذاعة التونسية.
وكان منتخب مصر قد توج بطلًا لأمم أفريقيا لكرة اليد على حساب تونس بعد التفوق في المواجهة النهائية التي أقيمت بصالة ملعب رادس.
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