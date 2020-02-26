المصري: نتفاوض لزيادة الحضور الجماهيري أمام نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن مسؤولي ناديه يحاولون الحصول على موافقات أمنية بزيادة عدد جماهير فريقه أمام نهضة بركان المغربي بواقع 1000 مشجع.

وأشار عمار في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن إدارة ناديه وافقت على إقامة المواجهة في السويس من أجل إعلاء المصلحة العامة.

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وقال عضو إدارة المصري: "نحاول زيادة عدد جماهيرنا خلال مواجهة نهضة بركان بعدد 1000 مشجع، نريد بالتأكيد الوصول إلى أقصى حد ممكن من الحضور في اللقاء".

واختتم: "إدارة النادي تتواصل حاليًا مع قيادة وزارة الداخلية في السويس من أجل الحصول على موافقات بزيادة الجماهير في اللقاء، لأننا نريد كل مشجع خلال هذه المواجهة".

الجدير بالذكر أن المصري سيلتقي مع نهضة بركان المغربي يوم الأحد القادم، في السويس، بمباراة الذهاب من دور الثمانية لكأس الكونفدرالية الأفريقية.