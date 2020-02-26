مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية لـ محمد عبدالغني

اكتفى محمد عبدالغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بأداء تدريبات تأهيلية خفيفة في صالة الجيمانزيوم بسبب معاناته من إصابة بالعضلة الخلفية التي ابعدته عن المباراة الأخيرة للفريق أمام الأهلي بكأس السوبر. الخلفية التي ابعدته عن المباراة الأخيرة للفريق أمام الأهلي بكأس السوبر. وأدى اللاعب تدريبات في الجيم ثم تواجد في الملعب لحضور التدريبات للاطمئنان على حالته مع الجهاز الطبي. ويستعد الفريق لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل بذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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