رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث يحضر افتتاح كأس العالم بالقاهرة

يصل عصر اليوم الأربعاء ، كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، للمتابعة بطولة العالم التي تسضيفها مصر خلال الفترة من 26 وحتي الأول من مارس المقبل على ملاعب نادي بلاتينيوم بالتجمع الخامس .
وانطلقت اليوم ، الثلاثاء أولي منافسات البطولة التي تقام في مصر ، والتي بدأت بمنافسات السيدات والتي تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات .
ويشارك في البطولة 40 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن بالبطولة وهي الأرجنتين ، النمسا ، بيلاروسيا ، بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، البرتغال ، روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ، نيجيريا ، نيوزلندا ، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ولاعبة وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد الدولى للعبة مكون من 23 فردا على رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى فانج سكرتير عام الاتحاد الدولى .
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