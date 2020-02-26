رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث يحضر افتتاح كأس العالم بالقاهرة

يصل عصر اليوم الأربعاء ، كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، للمتابعة بطولة العالم التي تسضيفها ‏مصر خلال الفترة من 26 وحتي الأول من مارس المقبل على ملاعب نادي بلاتينيوم بالتجمع الخامس . ‏

وانطلقت اليوم ، الثلاثاء أولي منافسات البطولة التي تقام في مصر ، والتي بدأت بمنافسات السيدات والتي تم ‏تقسيمها إلى ثلاث مجموعات .‏

ويشارك في البطولة 40 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن بالبطولة وهي الأرجنتين ، النمسا ‏، ‏بيلاروسيا ، بلجيكا ، ‏البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ‏، ‏فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، ‏المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ‏، ‏كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا

، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، ‏البرتغال ‏، ‏روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ‏، ‏نيجيريا ، نيوزلندا ‏، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد ‏الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى .