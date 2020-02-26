عبدالشافي ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك

انتظم محمد عبدالشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء.

وشارك اللاعب في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق على هامش التدريبات ليتم التأكد من جاهزيته لمباراة الترجي المقبلة بعدما

كان يعاني من الإصابة في الركبة الفترة الأخيرة.ويستعد الفريق لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل بذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.وعلى الجانب الآخر حصل محمد عواد ويوسف إبراهيم أوباما وإمام عاشور لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون .ومن المقرر أن ينتظم الثلاثي في التدريبات غدا بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة .