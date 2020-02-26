مران الزمالك.. راحة لثلاثي الفريق من التدريبات الجماعية

حصل محمد عواد ويوسف إبراهيم أوباما وإمام عاشور، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفني.
من المقرر أن ينتظم الثلاثي في التدريبات غدًا بشكل طبيعياستعدادًا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة بذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
كما واصل حازم إمام، لاعب الفريق الأوللكرة القدم بالنادي، التدريبات التأهيلية خلال المران اليوم بسبب الإجهاد الذي يعاني منه في الفترة الأخيرة. ويؤدي اللاعب تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه لمباراة الزمالك المقبلة أمام الترجي التونسي، المقرر لها الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
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