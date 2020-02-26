تدريبات بدنية شاقة للاعبي الإسماعيلي

خاض الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، تدريبات بدنية شاقة، صباح اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية ضمن الاستعدادات للمواجهات الرسمية المقبلة في الدوري المصري والبطولة العربية.

حرص الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للفريق، على رفع معدلات اللياقة للاعبين، تزامنًا مع توقف

مسابقة الدورى عقب انتهاء مباريات الدور الأول.

سيخوض الفريق مرانًا آخر مساء اليوم الأربعاء، يسعى خلاله الجهاز الفنى لعلاج الأخطاء التى وقع بها اللاعبون خلال المباريات السابقة.

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ومن المقرر أن يواجه الدراويش نظيره أسوان يوم الجمعة وديًا، بينما

يواجه الإنتاج الحربي يوم 2 مارس المقبل وديًا.

يسعى الجهاز الفنى للفريق لتجهيز اللاعبين كافة قبل مباراة الرجاء فى إياب البطولة العربية ومباريات الدور الثانى من مسابقة الدورى العام.

حقق الدراويش الفوز على الرجاء المغربي بهدف من دون رد في ذهاب دور نصف النهائي بالبطولة العربية.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز التاسع في الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة جمعها من 17 مباراة.