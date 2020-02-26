مران الزمالك.. حازم إمام يواصل التأهيل استعدادًا لمواجهة الترجي المرتقبة

واصل حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التدريبات التأهيلية خلال المران اليوم بسبب الإجهاد الذي يعاني منه في الفترة الأخيرة. الذي يعاني منه في الفترة الأخيرة. ويؤدي اللاعب تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه لمباراة الزمالك المقبلة أمام الترجي التونسي والمقرر لها الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه لمباراة الزمالك المقبلة أمام الترجي التونسي والمقرر لها الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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