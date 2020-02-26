الليلة.. يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على ليون بدوري أبطال أوروبا

يحل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليون الفرنسي، اليوم الأربعاء في تمام العاشرة مساءً، في المباراة التي تقام على ملعب الأخير، في إطار ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويدخل يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كرتسيانو

رونالدو المباراة آملًا في حسم اللقاء بنتيجة إيجابية وانتزاع بطاقة التأهل للدور المقبل، في ظل سعي البيانكونيري في التتويج باللقب الغائب منذ 24 عامًا إذ أن آخر بطولة توج بها يوفنتوس كانت في نسخة 1996 حينما اقتنص اللقب من أياكس الهولندي بركلات الترجيح.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وليون

تنقل قناة بي إن سبورتس 2 أحداث مباراة يوفنتوس مع نظيره ليون في تمام العاشرة مساء اليوم بشكل حصري ومباشر وسيكون محمد بركات معلقًا على أحداث اللقاء.