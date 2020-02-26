تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال مدريد الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو مساء اليوم الإربعاء في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تنطلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع بشكل حصري عبر قناة

بي إن سبورت HD 1 المشفرة بتعليق حفيظ دراجي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل مانشستر سيتي كالتالي..

في حراسة المرمى: إيدرسون

في خط الدفاع: كايل ووكر، فيرناندينيو، لابورت، زينتشنكو

في خط الوسط: دي بروين، رودي، سيلفا - بيرناردو سيلفا

Advertisements

في الهجوم: أجويرو، ستيرلينج

ويدخل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني المباراة باحثًا عن الفوز بفارق أهداف يجعله مطمئنًا في مباراة الإياب ويستغل المدرب الفرنسي عاملين الأرض والجمهور على ملعب سانتياجو برنابيو.

في المقابل يتطلع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية بحثًا عن التتويج باللقب دوري الأبطال بعد ضياع الدوري الإنجليزي الذي أقترب فريق ليفربول من حسمة مبكرًا.