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تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسباني نظيره  مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب سانتياجو برنابيو مساء اليوم الإربعاء في ذهاب دور الـ16 من بطولة .

تنطلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 1

المشفرة بتعليق عصام الشوالي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي..

في حراسة المرمى : كورتوا

في خط الدفاع : كارفخال – فاران – سيرجيو راموس – ميندي

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في خط الوسط : كاسيميرو – كروس – لوكا مودريتش – فالفيردي – إيسكو

في خط الهجوم : كريم بنزيما.

ويدخل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريتال مدريد الإسباني المباراة باحثًا عن الفوز بفارق أهداف يجعله مطمئنًا في مباراة الإياب ويستغل المدرب الفرنسي عاملين الأرض والجمهور على ملعب سانتياجو برنابيو.

في المقابل يتطلع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية بحثًا عن التتويج باللقب دوري الأبطال بعد ضياع الذي أقترب فريق من حسمة مبكرًا.

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