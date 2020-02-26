علاء السيد يعلق على اعتذار مصر من المشاركة بكأس القارات لليد

علق علاء السيد مدير المنتخبات القومية بالاتحاد المصري لكرة اليد، على مايتردد بشأن اعتذار المنتخب الوطني عن المشاركة في بطولة كأس العالم بالقارات التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال السيد عبر حسابه الشخصب بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الاتحاد الدولي لكرة اليد لا ينظم بطولة تحت مسمى كأس العالم للقارات، كما أكد أن مصر لم

تتلقَ دعوة رسمية للمشاركة بالبطولة الودية التي ستقام في قطر بنهاية شهر ديسمبر من العام الجاري، مشيرًا أن اتصالًا تليفونيًا تم من مدير المنتخب القطري وتم إبلاغه بارتباطات المنتخب المصري في ذلك الوقت ببعض المباريات الودية في أوروبا ضمن المعسكر الخارجي للفراعنة استعدادًا لكأس العالم للرجال التي تحتضنه مصر العام المقبل.

واستطرد مدير المنتخبات القومية قائلًا " كل اتحاد حر فى ان يطلق ما يشاء من مسميات على بطولاته الوديه فى إطار الدعايه لها وجذب الانتباه واختيار المنتخبات المشاركه فيها هى حق أصيل له طبق خطه إعداد منتخبه".

وتابع " التفضيلات الفنيه فى مباريات الإعداد هى من صميم عمل الاتحاد المصرى ولجانه الفنية".

واختتم " لم يصدر اى بيان من الاتحاد المصرى لكره اليد ببساطه لانه لم توجه له دعوه رسميه".