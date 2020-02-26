على طريقة الفرق العربية .. برشلونة لا يجد لاعبين للمشاركة في المباريات

يستعد نادي برشلونة لخوص أسبوعين حاسمين في مشواره هذا الموسم، سواء بملاقاة غريمه ريال مدريد في كلاسيكو الأرض، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، أو بلعب مباراة الإياب ضد فريق نابولي، لحساب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأظهر الفريق الإيطالي مستوى جيد خلال مباراة الذهاب، ليلة الثلاثاء، وكان ندًا للبلاوجرانا، حيث كان السبّاق بالتهديف، قبل أن يعدل الفريق الإسباني النتيجة في الشوط الثاني.

مباراة نابولي أضافت المزيد من المشاكل الفنية لدى المدرب “كيكي سيتين”، فقد تعرض المدافع “جيرارد بيكيه” لإصابة مزعجة في الكاحل، لينضم إلى قائمة طويلة من اللاعبين داخل مستشفى البارسا.

كما سيغيب عن مباراة العودة ثنائي وسط الميدان “أرتورو فيدال” و “سيرجيو بوسكيتس” بسبب عقوبة الإيقاف، بعد طرد الأول وإنذار الأخير ثلاث مرات في عصبة الأبطال.

وسيكون المدرب الإسباني مُجبرًا على الدفع بلاعبين بعينهم في المباريات القادمة، حيث لا يتواجد لديه خيارات أخرى في قائمة الفريق، وستكون كارثة تعرض أي نجم لأي إصابة ضد ريال مدريد.

ولا يتحصل كيكي سوى على أربعة مدافعين طوال الفترة القادمة، وفي ظل الإصابات المتكررة للفرنسي “أومتيتي” ستضع جماهير البارسا يديها على قلبها.

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أما ضد ريال مدريد فمن المنتظر تواجد بوسكيتس وفيدال، ولكن ضد نابولي سيكون كيكي مطالبًا باللعب بثلاثي لا وجود لغيره “دي يونج أرتور وراكيتيتش”.

وفي خط الهجوم أوروبيًا لا يمتلك برشلونة سوى ثلاثي كذلك “ميسي وفاتي وجريزمان”، أما محليًا فمن المنتظر أن يعزز “برايثوايت” قائمة الكلاسيكو.

ودفعت إدارة الرئيس “جوزيب ماريا بارتوميو” ثمن سوء إدارة سوق الانتقالات، والتفريط في العديد من اللاعبين بدون تعويض مباشر بالتعاقدات، حيث تخلى برشلونة منتصف الموسم عن “كارليس بيريز” لصالح روما، و”كلاير توديو” إلى شالكة، و”كارليس إلينيا” إلى ريال بيتيس.

وذكرّت تصرفات إدارة برشلونة الرياضية غير الحكيمة، جماهيرنا العربية بتصرفات بعض الأندية في شمال أفريقيا ومنطقة الخليج، ولا سيما أن البارسا سوف يتواجد في تشكيلته أمام نابولي 12 لاعبًا فقط!