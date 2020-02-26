رياضة | أرسنال يبيع أوباميانج

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي أرسنال سيقرر الإاستماع للعروض المقدمة للتعاقد مع قائده وهدافه الجابوني بيير إيميريك أوباميانج في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لتقارير واردة من صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن إدارة الجانرز فقدت الأمل في تمديد تعاقد أوباميانجالذي رفض كل العروض المقدمة له لتوقيع عقد جديد.

وينتهي تعاقد أوباميانج مع أرسنال في صيف 2021 وبالتالي ستقرر الإدارة بيعه في الصيف، عوضاً عن خسارته بصفقة انتقال حر فيما بعد.

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ويعد التواجد في بطولة دوري أبطال أوروبا، هو الدافع الأساسي للجابوني الدولي، والذي لا يجد تلك الميزة مع أرسنال، الذي أدمن التواجد في الدوري الأوروبي.

وكان اللاعب على مقربة من الانضمام لبرشلونة في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، قبل أن تتعثر الصفقة بسبب تعنت إدارة أرسنال.

ويتقاضى أوباميانج مبلغ 350 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، وهو نفس راتب زميله في الفريق مسعود أوزيل.