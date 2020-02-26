رياضة | جوارديولا وزيدان.. الأفضل ضد مدرب لا يخسر الأدوار الإقصائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا وزيدان.. الأفضل ضد مدرب لا يخسر الأدوار الإقصائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد ملعب سانتياجو بيرنابيو مساء اليوم الأربعاء، مواجهة من العيار الثقيل، تجمع ريال مدريد الإسباني بضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال اوروبا.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم، في تقريرها حول اللقاء، حيث ذكرت أن زيدان لا يخفي إعجابه بمدرب برشلونة الأسبق، والذي وصفه بأفضل مدرب في العالم.

ويواجه جوارديولا عقبة حقيقية تدعى "زيدان"، ذلك المدرب الذي لم يخسر أي دور إقصائي في دوري أبطال أوروبا، منذ إشرافه على تدريب ريال مدريد عام 2016، ليقود الفريق لتحقيق ثلاثية تاريخية أعوام 2016 و 2017 و 2018.

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لم يحقق جوارديولا لقب دوري الأبطال منذ خروجه من برشلونة عام 2012، حيث يعود آخر لقب له لعام 2011، ولازمه الفشل الأوروبي مع بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، رغم إكتساحه المحلي.

ولم تجمع المدربان أي مواجهة مباشرة سابقة سوى مباراة ودية في الكأس الدولية للأبطال، لكن جوارديولا واجه زيدان حينما كان الأخير مساعداً لكارلو أنشيلوتي، وخرج البايرن بشكل مهين أمام النادي الملكي.

وحصل زيدان على لقب وحيد للدوري الإسباني موسم 2016/2017، لكن كل شئ يتحول بمجرد سماع نشيد دوري أبطال أوروبا في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ولا يبدو ريال مدريد في أفضل حالاته في الوقت الحالي، بعد أن تنازل للصدارة لغريمه برشلونة، بعد الخسارة أمام ليفانتي، إلا أن مباراة الليلة ستكون خارج كل الحسابات.