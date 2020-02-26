رياضة | زيدان ضد جوارديولا.. قمة فنية طال انتظارها لأول مرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان ضد جوارديولا.. قمة فنية طال انتظارها لأول مرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدري الإسباني بنظيره بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي في اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعد مواجهة زيدان ضد جوارديولا مواجهة فنية طال انتظارها لعشاق الساحرة المستديرة لأنها تقام بين مدربين كبيرين لأول مرة وجهًا لوجه.

وتوج زيدان بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية مع ريال مدريد بينما جوارديولا حصل على لقبين لدوري أبطال أوروبا مع برشلونة ولم يفز مع مانشستر سيتي بهذا اللقب.

وقال زيدان عن جوارديولا: "أحترمه كلاعب وكمُدرب وأعتقد أنه أفضل مدرب في العالم فهو برهن عن ذلك في خلال مسيرته، وأنا أتطلع لمواجهته مع فريقه".