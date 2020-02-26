رياضة | رسالة جديدة من اتحاد الكرة في أزمة عقوبات الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة جديدة من اتحاد الكرة في أزمة عقوبات الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسئولو النادي الأهلي تأكيدات من اتحاد الكرة باعتبار الفريق فائزاً في مواجهة الزمالك ببطولة الدوري العام بعد انسحاب الأخير وعدم تواجده في ستاد القاهرة في موعد اللقاء المحدد.

وأكد مسئولو الجبلاية للأهلي على أن اللائحة ستطبق بعد التأكد أن الزمالك لم يتواجد في ملعب المباراة عن قصد وأن الظروف المناخية لم تمثل عائق أمام وصولهم وفقاً لتأكيدات الأمن المرافق للفريق الأبيض، في الوقت الذي من المنتظر أن يتم الإعلان عن القرارات يوم السبت المقبل.