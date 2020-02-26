رياضة | رينيه فايلر يستعين بـ"لاسارتي" ضد صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يستعين بـ"لاسارتي" ضد صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، توفير عدد من مباريات صن داونز الجنوب إفريقي، منافس الفريق بدوري أبطال إفريقيا.

كما طالب فايلر الحصول على شريط مباراة الفريق أمام صن داونز، الموسم الماضي تحت قيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، والتي خرج على إثرها الفريق من البطولة.

ومن المقرر أن يُحضر عبدالحفيظ عدد من المباريات للجهاز الفني، سيكون على رأسها الأربع مباريات الفريق جنوب إفريقي بدور المجموعات، بالإضافة إلى مباراتي الموسم الماضي أمام الأهلي.

ويحاول فايلر، الوقوف على نقاط القوة والضعف لمنافسه إفريقيًا، بالإضافة إلى رغبته في تلاشي الأخطاء التي وقع فيها الفريق الأحمر بالموسم الماضي.

ويحل صن داونز الجنوب إفريقي ضيفًا على الأهلي، مساء يوم السبت المقبل 29 فبراير الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.