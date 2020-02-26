رياضة | رئيس يوفنتوس ينفي التفاوض مع جوارديولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس يوفنتوس ينفي التفاوض مع جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى رئيس نادي يوفنتوس "أندريا أنيلي" كل ما يشاع حول رغبة فريقه للتعاقد مع مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي بيب جوارديولا، في حال كان متاحاً في الصيف.

ووفقاً لما ورد عن شبكة "فوتبول إيطاليا" فإن إدارة اليوفي تنوي إستمرار المدرب ماوريسيو ساري مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وأصبح مستقبل جوارديولا على المحك مع مانشستر سيتي، بعد العقوبة التي تلقاها النادي الإنجليزي بالإبتعاد عن البطولات الأوروبية لمدة عامين، بسبب مشاكل تتعلق بقوانين اللعب المالي النظيف.

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كما لا يمر جوارديولا بموسماً جيداً مع الفريق، في ظل إبتعاده عن صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 22 نقطة عن المتصدر ليفربول.

ونقلت شبكة "مانشستر إيفينينج نيوز" تصريحات أنيلي حيث قال: "من الهراء قولنا أننا لا نفكر في مدرب بحجم جوارديولا".

وتابع: "يجب أن نقيم الأمور حالياً بشكل إحترافي، حينما يكون هناك شخصاً سعيداً في مكان ما، من الصعب أن يغير وجهته".

ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على ملعب سانتياجو بيرنابيو، لمواجهة ريال مدريد مساء اليوم في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، كما يواجه يوفنتوس مضيفه ليون في نفس الجولة.