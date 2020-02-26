رياضة | لامبارد يوجه رسالة للاعبي تشيلسي بعد فضيحة بايرن ميونيخ

اعترف المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي فرانك لامبارد، بأن فريقه لم يقدم مستواه المعهود خلال مباراته أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني التي انتهت بفوز بايرن 3-0 أمس الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال الأوروبي.

وأشار لامبارد إلى أن المباراة شهدت "درساً قاسياً" لفريقه لم يتعرض له منذ سنوات.

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وقال لامبارد: "المباراة شهدت أداء عالي المستوى من بايرن، قدم بايرن هذا المستوى على مدار الفترة الماضية وكان يجب أن نحترم هذا الفريق، ليس عقلانياً أن ننظر للخلف، نكافح من أجل التأهل للمربع الذهبي لأننا نسعى للبناء على هذا في فترة الصيف بعد انتهاء الموسم الحالي، أولاً، علينا أن نلعب بكبرياء في مباراة الإياب على ملعب بايرن".

وأضاف: "كانت المباراة درساً قاسياً لنا، لم نكن بمستوانا المعهود في فترة كبيرة خلال المباراة، يجب أن نتعامل مع المباراة على أنها شيء إيجابي، يجب أن يعرف اللاعبون المستوى الضروري عندما يصل الفريق لهذه المرحلة من دوري الأبطال".

وأشار: "هذه هي كرة القدم في هذا المستوى، بايرن فريق قوي بالفعل، كنا نعلم أنها ليلة صعبة، لم نلعب الكرة بثقة وكان هذا محبطاً".