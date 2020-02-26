رياضة | قائمة الترجي التونسي لمباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة الترجي التونسي لمباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الترجي التونسي قائمته لمباراة الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا.

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وقالت الصفحة الرسمية لنادي الترجي التونسي عبر تويتر إن الفريق سيصل القاهرة بقوام 22 لاعبًا هم: بن شريفية، الجريدي، الدبشي- إيهاب المباركي، الشتي، محمد الربيع، الذوادي، خليل شمام، اليعقوبي، توجاي- فوسيني كوليبالي، محمد بن رمضان، المسكيني، بونسو، عبد الرؤوف بن غيث، بن شوق- بن ساحة، المزيان، ماهر بن صغير، حمدو الهوني، واتارا، محمد بن حمودة.

ويقام لقاء الذهاب مساء الجمعة على استاد القاهرة بحضور 30 ألف متفرج، في الوقت الذي سيلتقي الفريقين مجددًا في مواجهة الإياب بتونس بعدها بأسبوع على استاد رادس.