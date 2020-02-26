رياضة | أفضل مهاجمي العالم مطلوب في ريال مدريد

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دخل النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني قائمة اهتمامات ريال مدريد الإسباني لضمه في نهاية الموسم الكروي الحالي.

ذكر برنامج "إل شيرنجيتو" الإسباني الشهير أن ريال مدريد يسعى لضم هالاند في ظل قدراته التهديفية العالية، رغم صغر سنه.

وأكد أنه حال استمرار هالاند (19 عامًا) في تقديم نفس المستويات حتى نهاية الموسم، سيدخل ريال مدريد في مفاوضات قوية مع دورتموند لضمه.

وانضم هالاند إلى دوتموند في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوي، مقابل 20 مليون يورو.