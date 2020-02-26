رياضة | راكيتيتش يفتح النار على برشلونة

فتح إيفان راكيتيتش لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني النار على إدارة النادي بعد التعادل يوم أمس مع نابولي في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وألمح راكيتيتش بتقصير إدارة برشلونة خلال الميركاتو الشتوي الأخير، ما ساهم في تقلص خيارات المدرب كيكي سيتين، خاصةً مع الإصابات والإيقافات التي يعانيها الفريق.

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وقال راكيتيتش، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: سوء تخطيط الادارة في الميركاتو الشتوي الماضي قلصت من فرصة المدرب كيكي سيتين على مستوي الخيارات.

واضاف: كنا نعلم أن الأمر سيكون صعبًا للغاية.. من الصعب اللعب ضد فريق يلعب بالكامل أمام منطقة جزائه، لقد ارتكبنا خطأً وسجلوا.