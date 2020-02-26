رياضة | 7 انتصارات فقط.. حصاد كيكي سيتين مع برشلونة بعد التعثر أمام نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 انتصارات فقط.. حصاد كيكي سيتين مع برشلونة بعد التعثر أمام نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه نابولي الإيطالي، بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على الأراضي الإيطالية مساء أمس، ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج"، وذلك تحت قيادة المدير الفني للبلوجرانا كيكي سيتين في المباراة العاشرة له.

وكان نابولي قد افتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة 30 من زمن المباراة عن طريق نجمه درييس ميرتينز، وأدرك الفرنسي أنطوان جريزمان التعادل للبلوجرانا في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" في التقرير التالي، حصاد كيكي سيتين مع برشلونة بعد التعثر أمام نابولي.

قاد كيكي سيتين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، البلوجرانا خلال 10 مباريات، بواقع 6 لقاءات بالدوري الإسباني، و3 مواجهات بكأس ملك إسبانيا، ومباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة تحت قيادة "سيتين" الفوز في 7 مباريات، بينما تعرض للخسارة في مواجهتين، وسقط في فخ التعادل خلال مباراة واحدة، نرصد لكم نتائجها كالتالي:

نتائج "سيتين" مع برشلونة في الدوري الإسباني

برشلونة ضد غرناطة، أنتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف، في أولى مباريات برشلونة تحت قيادة كيكي سيتين، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة ضد فالنسيا، سقط البلوجرانا في فخ الخسارة أمام نظيره فالنسيا، بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة ضد ليفانتي، أنتهت المباراة بنتيجة 2-1 لصالح البلوجرانا، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإسباني.

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برشلونة ضد ريال بيتيس، حقق برشلونة فوزًا صعبًا على نظيره ريال بيتيس بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة ضد خيتافي، خطف النادي الكتالوني فوزًا بشق الأنفس من نظيره خيتافي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة ضد إيبار، حقق برشلونة فوزًا ساحقًا على نظيره إيبار بنتيجة 5-0، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإسباني.

نتائج "سيتين" مع برشلونة في كأس ملك إسبانيا

برشلونة ضد إيبيزا، أنتهت المباراة بفوز برشلونة بنتيجة 2-1، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس إسبانيا.

برشلونة ضد ليجانيس، حقق برشلونة فوزًا ساحقًا على نظيره ديبورتيفو ليجانيس بنتيجة 5-0، ، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إسبانيا.

برشلونة ضد أتلتيك بيلباو، حقق أتلتيك بيلباو مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء برشلونة من دور الثمانية لبطوة كأس إسبانيا، من خلال تحقيق الفوز عليه بهدف نظيف.

نتائج "سيتين" مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا

برشلونة ضد نابولي، سقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على الأراضي الإيطالي، ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.