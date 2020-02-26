اونلاين | يلا شوت لايف.. مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت لايف.. مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ عثرات الفريق الملكي الأخيرة والعقوبة الأوروبية التي طالت فريق سيتي.

البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS، ويمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 1 باللغة العربية.

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يشهد ملعب «سانتياجو بيرنابيو» معقل نادي ريال مدريد مباراة نارية مساء الأربعاء 26 فبراير، حين يحل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفًا على النادي الملكي، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد تأهل إلى الدور الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد احتلال وصافة المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما جمع 11 نقطة من الفوز في 3 مباريات مقابل تعادلين وهزيمة واحدة، وسجل لاعبو النادي الملكي 14 هدفًا، فيما اهتزت شباكهم في 8 مناسبات.

أما مانشستر سيتي، فتأهل كمتصدر للمجموعة الثالثة، بعدما جمع 14 نقطة، من الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبوه 16 هدفًا فيما لم تهتز شباكهم سوى بـ 4 أهداف فقط.

وتعد مباراة الأربعاء الخامسة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، حيث سبق لهما التواجه في 4 مناسبات، وحقق فيها النادي الملكي الفوز مرتين مقابل تعادلين، ولم يخسر أي مباراة، وخلال مباريات الفريقين على ملعب «سانتياجو بيرنابيو» تمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز.

ريال مدريد و مانشستر سيتي الساعة 10 علي قناة 1