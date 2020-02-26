شكرا لقرائتكم خبر عن «جوميز» يرفع الحمل التدريبي للاعبي الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تدريبات بدنية شاقة، صباح اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية ضمن الاستعدادات لمواجهات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز والتي يستهلها الدراويش بمباراة الجونة.

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وكان الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للفريق، قد قرر رفع الحمل التدريبي للاعبين بإقامة التدريبات على فترتين صباحية ومسائية، حرصًأ على رفع معدلات اللياقة للاعبين، تزامنا مع توقف مسابقة الدوري عقب انتهاء مباريات الدور الأول.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، سوف يخوض الفريق مرانا آخر مساء اليوم، يسعى خلاله الجهاز الفني لعلاج الأخطاء التي وقع بها اللاعبون خلال المباريات السابقة.

وكان الإسماعيلي قد استأنف تدريباته، أمس، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 3 أيام، بعد وداع منافسات كأس مصر من الدور الـ16 بالهزيمة أمام بيراميدز.