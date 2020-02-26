شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام تشيلسي×بايرن ميونخ: العملاق البافاري يحكم لندن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خطا فريق بايرن ميونخ خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا بعد أن حقق فوزًا كبيرًا خارج قواعده ضد تشيلسي في إنجلترا بنتيجة 3-0.

وحقق بايرن ثاني انتصار للكرة الألمانية في الأراضي الإنجليزية خلال دور الـ16 من دوري الأبطال هذا الموسم، بعد فوز لايبزيج على توتنهام، لتستمر هيمنة أندية البوندزليجا على نظيرتها في البريميرليج.

ونجح بايرن في تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق على مستوى مشاركات النادي الألماني بدوري الأبطال، مع الفوز بأول 7 مباريات في المسابقة هذا الموسم، وهي سلسلة لم يحققها في دوري الأبطال سوى برشلونة (موسم 2002 /2003) وريال مدريد (موسم 2014 /2015).

وتألق الجناح الألماني سيرجي جنابري بتسجيله هدفين في مباراة الأمس، ليرفع سجله التهديفي في دوري الأبطال هذا الموسم إلى 6 أهداف، جميعها سُجلت في ملاعب لندنية (4 ضد توتنهام و2 ضد تشيلسي).

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وأصبح جنابري هو ثاني لاعب يسجل 6 أهداف في الأراضي اللندنية بعد ليونيل ميسي في سجل لا يفوقه السجل التهديفي لأي لاعب من الأندية الزائرة للأندية اللندنية في دوري الأبطال.

وصنع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين في مباراة (الأول والثاني) في دوري الأبطال للمرة الأولى في مسيرته، قبل أن يشرف بنفسه على تسجيل الهدف الثالث، مسجلًا هدفه الحادي عشر في دوري الأبطال هذا الموسم، في سجل تهديفي غير مسبوق للاعب البولندي في موسم واحد من المسابقة.

وأنهى ليفاندوفسكي حالة صيام تهديفي في الأدوار الإقصائية امتدت لعامين تقريبًا منذ تسجيله ضد بشكتاش في دور الـ16 من دوري الأبطال في عام 2018.

واستمر سجل المدرب هانز فليك المثالي في دوري الأبطال مع بايرن ميونخ مع قيادته الفريق لتحقيق الفوز في جميع المباريات الـ4 التي لعبها في دوري الأبطال، ليكون سابع مدرب يتمكن من الفوز بجميع مبارياته الـ4 الأولى في دوري الأبطال، والأول منذ دييجو سيميوني في نوفمبر 2013.

وتلقى تشيلسي أثقل هزيمة له على ملعبه في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال، ليصبح بايرن مسئولًا بشكل مباشر عن أثقل الهزائم التي تعرض لها كبار لندن على ملاعبهم في دوري الأبطال (فاز 5-1 على أرسنال في عام 2017، وفاز 7-2 على توتنهام في عام 2019 وفاز بالأمس 3-0 على تشيلسي).