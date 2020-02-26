شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المصري تستقبل بعثة نهضة بركان المغربي استعدادًا لربع نهائي الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهت إدارة النادي المصري البورسعيدي، بقيادة اللواء محمود المر، المدير التنفيذي للنادي، صباح اليوم الأربعاء، مراسم استقبال بعثة نادي نهضة بركان المغربي، والتي وصلت صباح اليوم إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك استعدادا للمباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء الأحد المقبل، على استاد الجيش بالسويس، في ذهاب دور الثمانية «ربع النهائي» من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، كان في استقبال البعثة التي تضم 36 فردا، ويرأسها السيد عبدالمجيد مضران، نائب رئيس نادي نهضة بركان، وفد من مسؤولي النادي المصري، يتقدمه محمد كمال، مدير العلاقات العامة، واللواء نادر مراد، مدير أمن النادي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشؤون الإدارية والمركز الإعلامي والعلاقات العامة بالنادي.

وتوجهت البعثة فور وصولها إلى مقر إقامتها بأحد فنادق القاهرة، حيث سينتظم الفريق في معسكر مغلق حتى بعد غدٍ الجمعة، قبل أن يتوجه إلى العين السخنة لاستكمال معسكره حتى موعد المباراة.